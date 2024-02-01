Gaziantep'te binada çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te bir binanın çatısından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Şahinbey ilçesine bağlı 216 Nolu Cadde'de Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğünün kullandığı binanın çatısında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı yangında müdürlük tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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