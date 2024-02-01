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        Gaziantep'te binada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te bir binanın çatısından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 14:22 Güncelleme: 01.02.2024 - 14:22
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        Gaziantep'te binada çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'te bir binanın çatısından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Şahinbey ilçesine bağlı 216 Nolu Cadde'de Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğünün kullandığı binanın çatısında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polisin güvenlik önlemi aldığı yangında müdürlük tahliye edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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