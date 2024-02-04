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        Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'te konuştu:

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan teknisyenin sağlık durumuna ilişkin, "Yaralı kurtulan teknisyenin ameliyatı, ortopedi ve beyin cerrahi uzmanlarınca 08.30'da tamamlandı ve Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:27
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        Sağlık Bakanı Koca, Gaziantep'te konuştu:
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan teknisyenin sağlık durumuna ilişkin, "Yaralı kurtulan teknisyenin ameliyatı, ortopedi ve beyin cerrahi uzmanlarınca 08.30'da tamamlandı ve Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor." dedi.

        Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde, güne acı bir haberde uyandıklarını söyledi.

        Hatay'dan kalkan emniyet teşkilatına ait helikopterin Gaziantep Nurdağı Kartalköy mevkisinde kaza geçirdiğini ve 2 pilotun şehit olduğunu hatırlatan Koca, "Yaralı kurtulan teknisyenin ameliyatı, ortopedi ve beyin cerrahi uzmanlarınca 08.30'da tamamlandı ve Gaziantep Şehir Hastanesi yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı teknisyene de şifa diliyorum. Emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

        - "Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi"

        Bakan Koca, Türkiye'nin ve bölgenin en büyük sağlık kampüslerinden Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreni için bir arada olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Büyük felaketin üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Aradaki günlerin her birini bölgenin insanı için acıları azaltıcı, umutları yeşertici hizmet günleri olarak değerlendirmeye gayret ettik. Devletin bütün imkanları sizler için seferber edildi. Milletimizin dünya milletleri içindeki ayırıcı vasfını bir kez daha ortaya koyduk. Millet ve devlet yekpare bir bütündür. Büyük acılar yaşasak da hayatın devamı için umutla gayretin şart olduğu şuuruyla hareket ettik. Yaralarımızın büyük ölçüde sarmış durumdayız. Depremde kaybettiğimiz canları tekrar rahmetle anıyorum ve hatıraları önünde tekrar saygıyla eğiliyorum. Bölgede yaptığımız ve yapacağımız tüm yatırımlar ile vereceğimiz hizmetler onların hatırasına layık olabilmek çabasının sizlerin ihtiyacına en iyi şekilde cevap verebilme sorumluluğunun eseridir."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sağlıkta 2003'ten bu yana milletçe kat ettikleri mesafenin herkesin malumu olduğunu dile getiren Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu gelişme Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şimdi bir ivme daha kazanmıştır. 2003'ten bu yana aralarında dünyanın en büyük sağlık kampüslerinin de bulunduğu 761 hastane, 119 ADSM, 2 bin 778 birinci basamak sağlık tesisi hizmete açıldı. Milletimiz sağlığa verdiğiniz bu önem için size müteşekkir. Gaziantep'te bugüne kadar 2003'ten bu yana yaklaşık 22 milyarlık sağlık yatırımı yapıldı. 27'si hastane olmak üzere 110 sağlık tesisi hizmete açıldı. Sağlık çalışanı sayısı 8 katına çıktı. Gaziantepli kardeşlerim, daha büyük azimle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü açılışın akabinde sizleri bekleyen yeni açılışlar var. Nurdağı ve Oğuzeli Devlet hastanelerini Allah'ın izniyle önümüzdeki 3 ay içinde hizmete açacağız. İnşaatı devam eden 400 yatak Nizip Devlet Hastanemizi, 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi ek binası ve 300 yataklı Gaziantep kadın ve çocuk Hastalıkları Hastanesini de hızla tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız.

        - "Sağlıkta yapılan en büyük yenilik, atılan en ileri adımdır"

        Bakan Koca, Gaziantep merkezi ve ilçelerindeki birinci basamak sağlık tesisi projelerine yenilerini eklemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "2023 yılı yatırım programına alınan 500 yataklı Şehitkamil Devlet Hastanesi ile İslahiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi başta olmak üzere önümüzdeki dönem yeni sağlık yatırımlarını tamamlama kararlılığı içindeyiz. Şehir hastaneleri Cumhuriyetimizin 100 yılı boyunca sağlıkta yapılan en büyük yenilik, atılan en ileri adımdır. Şehir hastanelerimiz Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği tüm uzmanlıklarla tüm imkanların bir araya getirildiği sağlık üstleridir. Bugün bunların en yenisi burada açılmaktadır. Hatay, Malatya, Van şehir hastanelerinin yapımıyla büyük şehirlerimizin her biri şehir hastanesine kavuşmuş olacak. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük sağlık kampüslerinden olan Gaziantep Şehir Hastanesi 1875 yatak kapasitesine ve 680 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Bünyesinde 636 yataklı Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, 170 yataklı Onkoloji Hastanesi, 205 yataklı Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 498 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 48 yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi bulunmaktadır. Gaziantep'in fazlasıyla hak ettiği bu eserde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü iradenin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Daha büyük eserlerimiz daha da gurur verici günlerimiz olacak bunun için gereken iradeye azimli umuda hep birlikte sahibiz. Şehir hastanemiz hayırlı, uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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