6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş ve depremin etkilediği 5 ildeki soruşturmalar kapsamında 794 sanık yargılanıyor

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa ve Kilis'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 794 sanık yargılanıyor.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda sona gelindi.

Depremin ardından Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş'ın koordinesinde, Başsavcı Vekili Ercan Kurnaz ile 6 savcı görevlendirildi.

Savcılar eşliğinde uzmanlar enkazda inceleme yaparak deliller topladı. Yıkılan binaların enkazından alınan örneklerin üniversitelerdeki bilirkişi heyetlerine gönderildiği, binaların belediyelerdeki projelerine ulaşıldığı ve tanık ifadelerine başvurulduğu soruşturma sürecinde kent merkezinde 24 binanın yıkıldığı tespit edildi.

Soruşturmaların tamamlandığı 18 binaya ilişkin aralarında müteahhit, bina sahibi, proje sorumlularının yer aldığı 10'u tutuklu 42 sanık hakkında dava açıldı.

Toplam 35 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 soruşturma dosyasının ise savcılık aşaması devam ediyor.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca da İslahiye ile sorumluluk alanı Nurdağı'nda yürütülen soruşturmalarda sona yaklaşıldı.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yıkılan binalarla ilgili açılan toplam 26 davada 17'si tutuklu 95 sanığın yargılanmasına başlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden beklenen raporların gelmesiyle Nurdağı'nda 9, İshahiye'de 10 dava daha açılacak.

Böylelikle soruşturma dosyalarının büyük çoğunluğu tamamlanmış olacak.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 51 kişinin yaşamını yitirdiği apartmana ilişkin soruşturmada 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı.

- Kahramanmaraş

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yürütülen soruşturmalar da tamamlanmak üzere. Bir başsavcı vekili ile 4 savcının görev yaptığı "Deprem Soruşturmaları Bürosunca yürütülen soruşturmalar titizlikle yürütülüyor.

Şu ana kadar soruşturması tamamlanan olaylarla ilgili hazırlanan 70 iddianame mahkemelerce kabul edildi. Bu kapsamda 10'u tutuklu 152 sanığın yargılanması sürüyor.

Soruşturması tamamlanarak mahkemeye gönderilen 15 iddianameye ilişkin işlemler ise devam ediyor.

- Malatya

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca da 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar yapılıyor.

Bu soruşturmalar, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete'nin koordinesinde, 1 başsavcı vekili ile 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Malatya'da yıkılan binalara ilişkin 167 soruşturma sonunda şu ana kadar 58 dava açıldı. Açılan davalar kapsamında 245 sanık yargılanırken bilirkişi raporu beklenen 31 dosyanın da yakın zamanda tamamlanması bekleniyor.

- Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan koordinesinde 5 savcı ile deprem soruşturmaları yürütülüyor.

Şu ana kadar kent genelinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 70 iddianame mahkemelerce kabul edilirken, 25'i değerlendirme aşamasında. Bu kapsamda 19'u tutuklu olmak üzere toplam 240 sanığın yargılanması sürüyor.

- Şanlıurfa ve Kilis

Depremden etkilenen kentlerden Şanlıurfa'daki soruşturmalarda da sona yaklaşıldı.

Deprem sonrası Başsavcı Vekili Mesuthan Özdemir koordinasyonunda 3 savcı tarafından soruşturmalar yapılıyor.

Soruşturmaların ardından açılan 9 davada 4'ü tutuklu 13 sanık yargılanıyor.

Ayrıca 4 dosyanın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Kilis'te ise 2 kişinin hayatını kaybettiği binaya ilişkin yürütülen soruşturmada bina sahibi hakkında açılan dava devam ediyor.