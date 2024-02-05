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        İslahiye'de konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kentte, Türk Kızılay ve Türksat işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 05.02.2024 - 17:51
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        İslahiye'de konteyner kentte "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kentte, Türk Kızılay ve Türksat işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" hizmete açıldı.

        Değirmencik Mahallesi'nde bulunan 1 Nolu Konteyner Kent'teki açılışta Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

        Kütüphanede internetin de olacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz bu kütüphanede tüm imkanlara sahip olacak. Burada çok güzel işbirliği var. Bu işbirliği öğrencilerimiz için var. Bu kütüphanede 44 kişi aynı anda ders çalışabilecek. Başında öğretmenler ve kaynak kitaplar olacak. Biz bu kütüphaneleri 50'ye kadar artırmayı hedefliyoruz. 9. kütüphanemizi açıyoruz. Türksat toplamda 4 kütüphanemize sponsorluk etmiş oldu."

        Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Amaçlarının çocukların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Ertok, "Bu zor zamanda milletimizin yanında olmak için özellikle iletişim altyapısının ayağa kaldırılması için ilk günden itibaren canla başla çalıştık. Daha sonra vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya başladık. Kütüphanede çocuklar için güzel imkanlar var. Bunların sayısını artıracağız. Her çocuğun geleceğe hazırlanması için daha iyi imkanlar sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Yılmaz ve Ertok, burayı gezdi, çocuklarla birlikte pasta kesti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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