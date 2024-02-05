Nurdağı ve İslahiye'de 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla eğitime yarın ara verildi

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

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