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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 425 sikke, tabanca ve kitap ele geçirildi

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:25
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        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde 425 sikke, tabanca ve kitap ele geçirildi
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıklarını tespit ettiği H.Y, M.S. ile R.K'nin ev ve araçlarında arama geçekleştirdi.

        Aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 425 sikke, tabanca ve kitap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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