Gaziantep'te düğün festivali düzenlenecek

Gaziantep'te 9-10 Şubat tarihlerinde düğün festivali düzenlenecek.

Kentteki bir otelde düzenlenecek festivalde, firmalar düğün masasından gelinlik ve damatlığa kadar birçok ürünü sergileyecek.

Evlenecek çiftlere düğünleriyle ilgili ön izleme fırsatı da sunulacak festivalde, evlilik hazırlığına dair detaylar da yer alacak.

Festival 9 Şubat'ta kapılarını vatandaşlara açacak.