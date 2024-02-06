Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan hayatını kaybetti
Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekili seçilen Ahmet Günebakan, İslahiye ilçesinde hayatını kaybetti.
Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekili seçilen Ahmet Günebakan, İslahiye ilçesinde hayatını kaybetti.
Koçcağız Mahallesindeki evinde hayatını kaybeden Günebakan'ın cenazesi, ekipler tarafından İslahiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Günebakan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Yelliburun Mahallesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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