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        Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan hayatını kaybetti

        Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekili seçilen Ahmet Günebakan, İslahiye ilçesinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:28
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        Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan hayatını kaybetti
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        Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekili seçilen Ahmet Günebakan, İslahiye ilçesinde hayatını kaybetti.

        Koçcağız Mahallesindeki evinde hayatını kaybeden Günebakan'ın cenazesi, ekipler tarafından İslahiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Günebakan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Yelliburun Mahallesinde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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