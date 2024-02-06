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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Miraç Kandili programına katıldı:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremlerden sonra ülke olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:31
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Miraç Kandili programına katıldı:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremlerden sonra ülke olarak büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi.

        Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce açılışını yaptığı Şahinbey Millet Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Burada konuşan Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Geçen yıl bu vakitlerde yaşadığımız depremin acısı hala yüreklerimizde. Bu ağır afet karşısında milletimiz büyük bir dayanışma örneği sergilemiştir. Büyük fedakarlıkla, kadirşinaslıkla, yardımlaşma ile dayanışma ile yaraları sarmaya gayret edildi. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler de depremin meydana geldiği ilk andan itibaren vakfımızla birlikte bütün imkanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hizmetlerimizi 1 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz inşallah. Depremin açtığı yaraların tam anlamıyla sarılabilmesi için dayanışmamızı ve birliğimizi sürdürmek durumundayız.”

        Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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