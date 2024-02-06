Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan toprağa verildi

        Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekiliği yapan ve dün evinde hayatını kaybeden Ahmet Günebakan'ın cenazesi İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekiliği yapan ve dün evinde hayatını kaybeden Ahmet Günebakan'ın cenazesi İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Koçcağız Mahallesindeki evinde dün hayatını kaybeden Günebakan'ın cenazesi, işlemlerinin arından Yelliburun Mahallesi'ndeki evine getirildi.

        Günebakan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye Günebakan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"

        Benzer Haberler

        Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan hayatını kaybetti
        Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan hayatını kaybetti
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Miraç Kandili programına katıldı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Miraç Kandili programına katıldı...
        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
        Gaziantep FK'li Onurhan Babuşcu, TSV Hartberg'le anlaştı
        Gaziantep FK'li Onurhan Babuşcu, TSV Hartberg'le anlaştı
        CHP Genel Başkanı Özel, Nurdağı'nda konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Nurdağı'nda konuştu:
        Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız (2)
        Özgür Özel: Depreme karşı dirençli kentler yaratmalıyız (2)