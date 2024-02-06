Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan toprağa verildi
Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekiliği yapan ve dün evinde hayatını kaybeden Ahmet Günebakan'ın cenazesi İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Anavatan Partisi'nden 18. Hükümet Döneminde Gaziantep Milletvekiliği yapan ve dün evinde hayatını kaybeden Ahmet Günebakan'ın cenazesi İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Koçcağız Mahallesindeki evinde dün hayatını kaybeden Günebakan'ın cenazesi, işlemlerinin arından Yelliburun Mahallesi'ndeki evine getirildi.
Günebakan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Günebakan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve vatandaşlar katıldı.
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