Eski Anavatan Partisi Gaziantep Milletvekili Günebakan toprağa verildi

Cenazeye Günebakan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve vatandaşlar katıldı.

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