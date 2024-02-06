Gaziantep FK'li Onurhan Babuşcu, TSV Hartberg'le anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Onurhan Babuşcu'nun transferi konusunda TSV Hartberg ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz Onurhan Babuşcu, satın alma opsiyonlu TSV Hartberg’te 1.5 yıllık kiralık olarak forma giyecektir. Oyuncumuz Onurhan Babuşcu'ya kiralık dönemi boyunca başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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