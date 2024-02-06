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        Gaziantep FK'li Onurhan Babuşcu, TSV Hartberg'le anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 20 yaşındaki Onurhan Babuşcu'nun Avusturya'nın TSV Hartberg takımına kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:17 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:17
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        Gaziantep FK'li Onurhan Babuşcu, TSV Hartberg'le anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 20 yaşındaki Onurhan Babuşcu'nun Avusturya'nın TSV Hartberg takımına kiralandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Onurhan Babuşcu'nun transferi konusunda TSV Hartberg ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz Onurhan Babuşcu, satın alma opsiyonlu TSV Hartberg’te 1.5 yıllık kiralık olarak forma giyecektir. Oyuncumuz Onurhan Babuşcu'ya kiralık dönemi boyunca başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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