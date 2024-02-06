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        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

        Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 20:28 Güncelleme: 06.02.2024 - 20:30
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        Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te
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        Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, mücadele için kente gelirken Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek hediye etti. Meşale yakan taraftarlar sarı-lacivertli oyuncularla fotoğraf çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular daha sonra takım otobüsü ile konaklayacakları otele geçti.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Takımın gelişi

        -Taraftar coşkusu

        -Futbolculardan detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2024-02-06 20:22:13

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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