Fenerbahçe kafilesi Gaziantep'te

Fenerbahçe kafilesi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, mücadele için kente gelirken Fenerbahçe kafilesini havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Sevgi gösterisi ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara çiçek hediye etti. Meşale yakan taraftarlar sarı-lacivertli oyuncularla fotoğraf çektirdi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular daha sonra takım otobüsü ile konaklayacakları otele geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Takımın gelişi

-Taraftar coşkusu

-Futbolculardan detaylar

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2024-02-06 20:22:13