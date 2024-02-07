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        GAÜN'lü öğrenciler depremde kaybettikleri arkadaşları için fidan dikti

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden arkadaşlarının anısına fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:56
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        GAÜN'lü öğrenciler depremde kaybettikleri arkadaşları için fidan dikti
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden arkadaşlarının anısına fidan dikti.

        Kök Hücre Topluluğu öncülüğündeki öğrenciler, kampüste belirlenen alana depremde hayatını kaybeden arkadaşları Tıp Fakültesi öğrencisi Melik Baha Belikırık ve sağlık çalışanları için 100 fidanı toprakla buluşturdu.

        Etkinliğe Belikırık'ın ailesi, akademisyen ve sağlıkçılar katıldı.

        Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar Öztuzcu, etkinlikteki konuşmasında, asrın felaketinde büyük bir acının yaşandığını belirterek, bu gibi felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

        Hücre Topluluğu Başkanı Yağmur Çörekçioğlu ise fidanlarla arkadaşlarının hatırasını yaşatmaya çalışacaklarını dile getirdi.

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