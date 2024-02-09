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        Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı

        Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:33
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        Gaziantep'te badem ağaçları çiçek açtı
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        Gaziantep'te hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

        İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Amanos Dağları'nda yürüyüş yaparken baharın müjdecisi badem ağaçlarının çiçek açtığını gördü.

        Ekip üyeleri, badem ağaçlarının çiçeklerini fotoğrafladı.

        Kulüp üyesi Hasan Şenocak, badem ağaçlarının genellikle ilkbahar döneminde çiçek açtığını, şubat ayında ağaçların çiçek açmasına şaşırdıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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