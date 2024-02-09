Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen R.A'nın Oğuzeli ilçesindeki adresine baskın yaptı.

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