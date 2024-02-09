Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı
Gaziantep'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen R.A'nın Oğuzeli ilçesindeki adresine baskın yaptı.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı belirlenen söz konusu zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının adresindeki aramalarda dijital materyal ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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