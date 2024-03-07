Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşması yapıldı

        Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşma gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:54 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşma gerçekleştirildi.

        ​​​​​​​Erikce Mutfak Sanatları merkezinde gerçekleştirilen buluşmada kurumdan çalışan personelleri ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber katıldı.

        Burada bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ilk önce kurum içinde kutlayarak başlamak istediklerini, 8 Mart'ın kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin köşe taşlarından biri olduğunu vurguladı.

        Kadının kültürümüzde, tarlayı sürerken de çocuğu yetiştirirken de, aileyi idame ettirirken de, üreten olduğuna değinen Kaya, "​Önümüze gelen bir tas çorba, yemenideki oya, kilimdeki desen ve arkamızdan okunan her bir duada, kadın emeği vardır. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' prensibini rehber edinerek, geleceğin inşasına hep birlikte omuz vereceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te kumar operasyonunda 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kumar operasyonunda 7 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Gaziantep'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan partisinin Gaziantep il baş...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan partisinin Gaziantep il baş...
        Gaziantep'te siyasetçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı
        Gaziantep'te siyasetçiler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayınladı
        Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü arıyor
        Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü arıyor
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle bul...
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Gaziantep'te iş dünyası temsilcileriyle bul...