Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşması yapıldı

Gaziantep'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla buluşma gerçekleştirildi.

​​​​​​​Erikce Mutfak Sanatları merkezinde gerçekleştirilen buluşmada kurumdan çalışan personelleri ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in eşi Neslihan Ayan Çeber katıldı.

Burada bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü ilk önce kurum içinde kutlayarak başlamak istediklerini, 8 Mart'ın kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin köşe taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Kadının kültürümüzde, tarlayı sürerken de çocuğu yetiştirirken de, aileyi idame ettirirken de, üreten olduğuna değinen Kaya, "​Önümüze gelen bir tas çorba, yemenideki oya, kilimdeki desen ve arkamızdan okunan her bir duada, kadın emeği vardır. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' prensibini rehber edinerek, geleceğin inşasına hep birlikte omuz vereceğiz." dedi.