Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te bezelye hasadı devam ediyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretimi gerçekleştirilen bezelyenin hasadına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te bezelye hasadı devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üretimi gerçekleştirilen bezelyenin hasadına devam ediliyor.

        İlçede 10 bin dönüm alanda yapılan bezelye üretiminin hasadı hem el yardımıyla hem de makineyle gerçekleştiriliyor.

        İlçeye bağlı Ağalarobası mevkiinde üretici Reşit Uluşan’a ait yaklaşık bin dönüm arazide hasat makinesi yardımıyla bezelye hasadı yapıldı.

        Bursa'dan Gaziantep’in İslahiye ilçesine hasat makinesiyle bezelye hasadı yapmaya gelen Ufuk Korkut, bu bölgede ilk defa makineyle hasat yaptıklarını söyledi.

        Korkut, hasadın bereketli olmasını temenni ederek, "Bizler bu bölgede deneme yapmış olduk. Başarılı oldu hasat makinemiz tarladaki bezelyeyi saplı biçimde içeri alır. Tamburda ürünü çevirerek tane şeklinde depoya çeker. Depodan da kabuğundan ayırarak saf temiz tane şeklinde makineye çıkartır." dedi.

        Elle toplama ile makine ile toplama arasındaki farkı değerlendiren Korkut, "Burada yaptığımız hasatta günlük 500 ila 600 arasında işçi gerekirken biz bunu iki operatörle aynı gün içerisinde sap ve taneyi ayırarak gerçekleştiriyoruz.“ dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
        MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        5'i de tutuklandı! Sadece 1'inin 80 suç kaydı var!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Kilisli kadınların Tekstilkent'te ürettiği ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor
        Kilisli kadınların Tekstilkent'te ürettiği ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor
        Renk körlüğüne rağmen rengarenk mozaikler yapıyor
        Renk körlüğüne rağmen rengarenk mozaikler yapıyor
        Gaziantep'te hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi defnedildi
        Gaziantep'te hayatını kaybeden 84 yaşındaki gazi defnedildi
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Sezonun ilk hasat edilen buğdayı Gaziantep Ticaret Borsasında işlem gördü
        Sezonun ilk hasat edilen buğdayı Gaziantep Ticaret Borsasında işlem gördü
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü