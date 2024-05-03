Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

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