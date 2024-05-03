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        Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi

        Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:22
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        Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
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        Gaziantep'te 13 ton 450 kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir adreste sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 ton 450 kilogram sahte deterjan, 5 bin 330 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.A, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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