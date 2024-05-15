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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yenerek seride 2-1 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 15.05.2024 - 21:12
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 82-81 yenerek seride 2-1 öne geçti.

        Karataş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk Mersin ekibi 22-20 önde tamamlarken, ilk devre 39-39'luk eşitlikle tamamlandı.

        Gaziantep ekibi, ikinci yarıya iyi başladı ve üçüncü periyodu 63-57 üstün kapattı.

        Son çeyrekte aradaki farkı kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bitime 3 saniye kala durumu 81-81'e getirdi.

        Gaziantep Basketbol, son saniyede serbest atıştan bulduğu sayıyla rakibini 82-81 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

        Üç galibiyete ulaşan ekibin tur atlayacağı yarı final serisinin dördüncü mücadelesi, 17 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da yine Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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