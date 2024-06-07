GAÜN'de bilgisayar mühendisliği bölümü açılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen izinle GAÜN Mühendislik Fakültesi bünyesinde bilgisayar mühendisliği bölümünün açılmasına onay verildiği bildirildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, yazılı açıklamasında, bölümün açılmasına yönelik uzun süredir çaba gösterdiğini anlattı.

YÖK'ün onayıyla öğrenci alımına başlanabileceğini belirten Bayram, "Bu bölüm gençlere, şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun. Uzun yıllardır Gaziantep şehrinin en büyük talebiydi. İngilizce dilinde ve yeni teknolojilere uygun olarak bilgisayar mühendisliği bölümünün açılması zorlu bir süreçti. Ancak tüm gereksinimlerin tamamlanmasıyla YÖK tarafından öğrenci alımı için onay verildi. Bu süreçte YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın desteği büyük oldu." ifadelerini kullandı.