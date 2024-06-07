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        GAÜN'de bilgisayar mühendisliği bölümü açılacak

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen izinle GAÜN Mühendislik Fakültesi bünyesinde bilgisayar mühendisliği bölümünün açılmasına onay verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:14
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        GAÜN'de bilgisayar mühendisliği bölümü açılacak
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen izinle GAÜN Mühendislik Fakültesi bünyesinde bilgisayar mühendisliği bölümünün açılmasına onay verildiği bildirildi.

        GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, yazılı açıklamasında, bölümün açılmasına yönelik uzun süredir çaba gösterdiğini anlattı.

        YÖK'ün onayıyla öğrenci alımına başlanabileceğini belirten Bayram, "Bu bölüm gençlere, şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun. Uzun yıllardır Gaziantep şehrinin en büyük talebiydi. İngilizce dilinde ve yeni teknolojilere uygun olarak bilgisayar mühendisliği bölümünün açılması zorlu bir süreçti. Ancak tüm gereksinimlerin tamamlanmasıyla YÖK tarafından öğrenci alımı için onay verildi. Bu süreçte YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın desteği büyük oldu." ifadelerini kullandı.

        Bayram, dünya genelinde yapay zeka, yazılım ve sanal gerçeklik gibi konuların gündemde olduğu bir dönemde bölümün açılmasından mutluluk duyduklarını anlatarak, yeni dönemde Gaziantep'in sanayi, teknoloji ve ekonomi alanlarına odaklanarak kente değer kazandırmaya çalışacaklarını kaydetti.

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