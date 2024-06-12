Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

Bu kapsamda arife günü başlayacak uygulama bayramın son gününe kadar sürecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferlerin bayramda ücretsiz hizmet vermesi yönünde kararı aldı.

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