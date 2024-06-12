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        Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak

        Gaziantep'teki toplu taşım araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:27
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        Gaziantep'te toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz olacak
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        Gaziantep'teki toplu taşım araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferlerin bayramda ücretsiz hizmet vermesi yönünde kararı aldı.

        Bu kapsamda arife günü başlayacak uygulama bayramın son gününe kadar sürecek.

        Uygulamayla vatandaşların bayramdaki ziyaretleri ve ibadetlerini yapmasında kolaylık sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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