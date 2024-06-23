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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:12
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
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        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gaziantep'te hava sıcaklığının 40 derece ölçüldüğü kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar, havuzlarda yoğunluk oluşturdu.

        Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayan Gaziantepliler, havuzlara akın etti.

        Uğur Şengül, havaların çok ısınmasıyla ve çocukların da ısrarıyla havuza geldiklerini kaydetti.

        Mehmet Dikbaş, ailesiyle geldikleri havuzda eğlendiklerini ve suyun tadını çıkardıklarını söyledi.

        İşletmeci Barış Bulut, havaların ısınmasıyla yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bayram tatili dolayısıyla şehir dışına çıkamayan Gaziantepliler havuzlarımızda serinleme fırsatı buluyor." dedi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da termometreler 46 dereceyi gösterdi.

        Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki gölgelik alanları tercih etti.

        - Kilis

        Hava sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı Kilis'te, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

        Kentin işlek caddelerinde ise sıcak dolayısıyla sakinlik gözlendi. Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar ise havuzlarda serinlemeye çalıştı.

        Havaların çok sıcak olduğunu belirten Berat Karataş, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini söyledi.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta termometrelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterirken, sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

        Kimi vatandaşlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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