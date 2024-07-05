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        Gaziantep'te derece yapan öğrencilere 10 milyon liralık destek

        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün imzaladığı protokol ile ilçede yüzde 5'lik dilime girerek derece yapan öğrencilere toplam 10 milyon lira burs desteği verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:57 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:57
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        Gaziantep'te derece yapan öğrencilere 10 milyon liralık destek
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        Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün imzaladığı protokol ile ilçede yüzde 5'lik dilime girerek derece yapan öğrencilere toplam 10 milyon lira burs desteği verilecek.

        Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilköğretimini tamamlayarak 2023-2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olarak ilçe genelinde dereceye giren öğrencileri başarıya teşvik etmek için protokol imzalandı.

        Valilik fuaye alanındaki imzalanan protokole göre, Şahinbey Belediyesi LGS'de yüzde 5-4-3-2 ve yüzde 1'lik dereceye giren öğrencilere bin 500 ile 5 bin lira arasında burs desteğinde bulunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tüm Türkiye'de yapılan başarı analiz sonuçlarına göre, Gaziantep'in Türkiye genelinde 9. sırada yer aldığını, büyükşehirler arasında ise 6. sıraya yükseldiğini söyledi.

        Bu başarının bütüncül bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Çeber, şunları kaydetti:

        "Bu başarıyı devam ettirme zorunluluğumuz var. Çünkü bu şehrin geleceği, eğitimi ve huzuru bizim için çok önemli. LGS'ye ya da YKS'ye girip akademik başarısı yüksek olan öğrencilerimize en iyi şartları oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda belediyelerimiz gençlerimizin eğitimi için birçok fırsatlar sunuyor. Devletimiz konu eğitim olunca elinden geleni yapıyor."

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Şahinbey'deki okulları tercih eden ve derece yapan öğrencilere 9 ay boyunca burs desteği vereceklerini belirterek, "İlk tam puan alan öğrencilerimize aylık 5'er bin lira, ilk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere 3 bin 500 lira, 2, 3, 4, ve 5. öğrenciye sırasıyla 3 bin 500, 2 bin 500, 2 bin ve bin 500 lira aylık olmak üzere burs vereceğiz."

        İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de eğitim adına yapılan bütün desteklere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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