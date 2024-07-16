Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK'ten bir kez daha geçti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesine bağlı Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonundan başarı ile geçti.

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin yıllar önce ilk akrediteli bölümlerinden birisi olma özelliği olan Gıda Mühendisliği Bölümü, MÜDEK tarafından yeniden gözden geçirme değerlendirmeleri sonucunda akrediteli şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etme hakkı kazandı. MÜDEK, Gaziantep Üniversitesinin Gıda Mühendisliği programının eğitim kalitesini ve öğrencilerin kazandıkları yetkinlikleri değerlendirerek akreditasyonunu uzatma kararı verdi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram GAÜN mühendislik bölümlerinin büyük başarıların altına imza atmaya devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Bayram, "Bu sayede mühendislik eğitimi, kalitesi ve diploması yurtdışında da tanınmaya devam edecek. MÜDEK akreditasyonu, mühendislik formasyonunda bölümümüzün ulusal ve uluslararası tüm standartlara ve regülasyonlara uygun bir eğitim verdiğinin onayıdır. Bu akreditasyon öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeylerinin yüksek olduğunu, aynı zamanda dünyadaki diğer üniversiteler tarafından diplomasının da tanındığını gösterirken, dünyada bu diploma ile şirketlerde çalışma imkanını da veriyor. Yüksek lisans ve doktora yapacak mezunlarımız için de yine bir diploma tanınırlık tescili demektir. Tüm bu güzel gelişmelere paralel olarak Gıda Mühendisliğini tercih edecek olan öğrencilere Gaziantep Sanayi Odası da hem burs hem de mezuniyet sonrası iş garantisi vermek üzere üniversite ile protokol imzaladı." diye konuştu.