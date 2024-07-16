Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK'ten bir kez daha geçti

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesine bağlı Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonundan başarı ile geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK'ten bir kez daha geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesine bağlı Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) akreditasyonundan başarı ile geçti.

        Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin yıllar önce ilk akrediteli bölümlerinden birisi olma özelliği olan Gıda Mühendisliği Bölümü, MÜDEK tarafından yeniden gözden geçirme değerlendirmeleri sonucunda akrediteli şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etme hakkı kazandı. MÜDEK, Gaziantep Üniversitesinin Gıda Mühendisliği programının eğitim kalitesini ve öğrencilerin kazandıkları yetkinlikleri değerlendirerek akreditasyonunu uzatma kararı verdi.

        Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram GAÜN mühendislik bölümlerinin büyük başarıların altına imza atmaya devam ettiğini belirtti.

        Prof. Dr. Bayram, "Bu sayede mühendislik eğitimi, kalitesi ve diploması yurtdışında da tanınmaya devam edecek. MÜDEK akreditasyonu, mühendislik formasyonunda bölümümüzün ulusal ve uluslararası tüm standartlara ve regülasyonlara uygun bir eğitim verdiğinin onayıdır. Bu akreditasyon öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeylerinin yüksek olduğunu, aynı zamanda dünyadaki diğer üniversiteler tarafından diplomasının da tanındığını gösterirken, dünyada bu diploma ile şirketlerde çalışma imkanını da veriyor. Yüksek lisans ve doktora yapacak mezunlarımız için de yine bir diploma tanınırlık tescili demektir. Tüm bu güzel gelişmelere paralel olarak Gıda Mühendisliğini tercih edecek olan öğrencilere Gaziantep Sanayi Odası da hem burs hem de mezuniyet sonrası iş garantisi vermek üzere üniversite ile protokol imzaladı." diye konuştu.

        GAÜN Gıda Mühendisliği Bölümü'nün MÜDEK akreditasyonu, 2 yıl geçerli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu sürüyor
        Gaziantep Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu sürüyor
        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinli...
        Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinli...
        Nizip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Nizip'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
        Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği
        Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...
        Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...
        Araban'da şehitlik ziyaret edildi
        Araban'da şehitlik ziyaret edildi