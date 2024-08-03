GASKİ'den suyun boşa akıtıldığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), sosyal medyada suyun boşa akıtıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığnı bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, GASKİ ekiplerinin yaptığı su tahliyesi ile ilgili sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde yer alan şehrin suyunun boşa akıtıldığı yönündeki iddialara açıklama yapma ihtiyacı doğduğu kaydedildi.

Daha öncesinde kamuoyuyla paylaşılan "Mizmilli Ana İsale Hattı"ndaki arızanın tespitinden itibaren onarım çalışmalarının GASKİ ekiplerince tamamlandığını kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: