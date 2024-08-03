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        GASKİ'den suyun boşa akıtıldığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi

        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), sosyal medyada suyun boşa akıtıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığnı bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 23:52 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:52
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        GASKİ'den suyun boşa akıtıldığı iddialarının doğru olmadığı belirtildi
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        Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), sosyal medyada suyun boşa akıtıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığnı bildirdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada, GASKİ ekiplerinin yaptığı su tahliyesi ile ilgili sosyal medya mecralarında ve haber sitelerinde yer alan şehrin suyunun boşa akıtıldığı yönündeki iddialara açıklama yapma ihtiyacı doğduğu kaydedildi.

        Daha öncesinde kamuoyuyla paylaşılan "Mizmilli Ana İsale Hattı"ndaki arızanın tespitinden itibaren onarım çalışmalarının GASKİ ekiplerince tamamlandığını kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sıkıntı yaşanan iletim hattında müdahalenin yapılabilmesi için arızanın yaşandığı yerdeki boruda bulunan suyun mecburen tahliye edilmesi gerekmektedir. Uzun hatlarda belirli noktalara tahliye imkanlarının konmasının amacı yaşanacak olası olumsuz durumlarda çelik boruya ve su nakil sistemlerine müdahalenin kuru yüzeyde acilen yapılabilmesi içindir."

        Su israfı yapıldığına yönelik iddialara konu olan görüntünün, söz konusu zorunlu tahliye noktası olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Müdahale için bu işlem zorunlu olarak uygulanmıştır. GASKİ olarak metropol şehir Gaziantep'te ihtiyaç duyulan su temini için 7 gün 24 saat aralıksız olarak ekipler çalışmalarını sürdürmektedir. Ortalama 100 kilometre uzaklıktan su temini sağlarken çeşitli riskler ve arızalar oluşmaktadır. GASKİ ekipleri arıza tespiti ve müdahaleleri ivedilikle yapmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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