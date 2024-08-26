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        Şahinbey Belediyesi üniversite öğrencilerine desteğini 15 bin liraya çıkardı

        Şahinbey Belediyesi'nin geçen yıl üniversite öğrencilerine 9 bin lira olarak yaptığı destek ödemesini bu yıl 15 bin liraya çıkardığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:04
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        Şahinbey Belediyesi üniversite öğrencilerine desteğini 15 bin liraya çıkardı
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        Şahinbey Belediyesi'nin geçen yıl üniversite öğrencilerine 9 bin lira olarak yaptığı destek ödemesini bu yıl 15 bin liraya çıkardığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerine eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde 9 bin liradan toplam 476 milyon lira destek ödemesi yapıldığı, bu yıl ise tutarın 15 bin liraya çıkarıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerini çok sevdiğini ve her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

        Öğrencilerin üniversite kazanmak için yıllarca çalışıp çabaladıklarını hatırlatan Tahmazoğlu, "Bir abiniz olarak sizleri tebrik ediyor, her yıl olduğu gibi bu başarınızı ödüllendirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda eğitim-öğretim dönemlerinizde sizlere tam 476 milyon lira eğitim desteği sağlamıştık. Her yıl artırarak devam ettiğimiz bu desteğimize, bu yıl da devam edeceğiz. İlk dönem 7 bin lira ikinci dönem 8 bin lira olmak üzere hesaplarınıza yatıracağız." ifadelerini kullandı.

        Tahmazoğlu, başarıyı teşvik etmek amacıyla ilk bine giren öğrencilere 30 bin, ilk 5 bine girenlere 25 bin, ilk 10 bine girenlere 21 bin, ilk 20 bine girenlere 19 bin, ilk 30 bine girenlere ise 17 bin liralık destek vereceklerini de kaydetti.

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