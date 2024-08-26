Şahinbey Belediyesi üniversite öğrencilerine desteğini 15 bin liraya çıkardı

Şahinbey Belediyesi'nin geçen yıl üniversite öğrencilerine 9 bin lira olarak yaptığı destek ödemesini bu yıl 15 bin liraya çıkardığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerine eğitim öğretim yılının birinci ve ikinci dönemlerinde 9 bin liradan toplam 476 milyon lira destek ödemesi yapıldığı, bu yıl ise tutarın 15 bin liraya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerini çok sevdiğini ve her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirtti.