Şehit Onur Çapan'ın naaşı Isparta'ya uğurlandı

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Çapan'ın cenazesi, Isparta'ya gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

Burada düzenlenen törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, 6. Kolordu Komutanı Tümgenaral Mehmet Özeren, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Zeytin Dalı bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Isparta'ya gönderildi.

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