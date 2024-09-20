Gökyüzünün Mozaiği projesi Nizip'te gerçekleştirildi

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Gökyüzünün Mozaiği projesi Nizip ilçesinde uygulandı.

Proje yürütücüsü Nizip Maruf Marufoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Seyfettin Kapat yaptığı açıklamada, Gökyüzünün Mozaiği projesinin TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında havacılık ve uzay temasında destek almaya hak kazanan 7 proje arasına girdiğini söyledi.

Projenin 9-13 Eylül tarihleri arasında uygulandığını ifade eden Kapat şunları kaydetti:

"Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütülen proje, yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin eşsiz mozaiğini hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle gözler önüne sermektedir. Proje boyunca, doğa ve bilimle iç içe gerçekleştirilen eğitimlere 12 farklı ilden katılan 24 öğretmen, 13 atölyede çeşitli eğitimler almıştır. Seminerler, atölye çalışmaları ve gözlem etkinlikleri, katılımcıların bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda astronomi ve yaratıcı yazarlık alanlarında merak uyandırmayı hedeflemektedir. Gökyüzünün mozaiği, evrendeki yerimizi anlamlandırmak ve doğanın mucizelerine daha yakından bakabilmek için eşsiz bir fırsat sunuyor." dedi.