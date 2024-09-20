Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gökyüzünün Mozaiği projesi Nizip'te gerçekleştirildi

        TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Gökyüzünün Mozaiği projesi Nizip ilçesinde uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:16 Güncelleme: 20.09.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökyüzünün Mozaiği projesi Nizip'te gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan Gökyüzünün Mozaiği projesi Nizip ilçesinde uygulandı.

        Proje yürütücüsü Nizip Maruf Marufoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Seyfettin Kapat yaptığı açıklamada, Gökyüzünün Mozaiği projesinin TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında havacılık ve uzay temasında destek almaya hak kazanan 7 proje arasına girdiğini söyledi.

        Projenin 9-13 Eylül tarihleri arasında uygulandığını ifade eden Kapat şunları kaydetti:

        "Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütülen proje, yıldızların, gezegenlerin ve galaksilerin eşsiz mozaiğini hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle gözler önüne sermektedir. Proje boyunca, doğa ve bilimle iç içe gerçekleştirilen eğitimlere 12 farklı ilden katılan 24 öğretmen, 13 atölyede çeşitli eğitimler almıştır. Seminerler, atölye çalışmaları ve gözlem etkinlikleri, katılımcıların bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda astronomi ve yaratıcı yazarlık alanlarında merak uyandırmayı hedeflemektedir. Gökyüzünün mozaiği, evrendeki yerimizi anlamlandırmak ve doğanın mucizelerine daha yakından bakabilmek için eşsiz bir fırsat sunuyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te okul kantinlerine yönelik denetim
        Gaziantep'te okul kantinlerine yönelik denetim
        Cenazesini defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi
        Cenazesini defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi
        Gaziantep'te jandarma tarım işçilerine trafik eğitimi verdi
        Gaziantep'te jandarma tarım işçilerine trafik eğitimi verdi
        Gaziantep'te yaya geçidinde motosikletin çarptığı 3 öğrenci yaralandı
        Gaziantep'te yaya geçidinde motosikletin çarptığı 3 öğrenci yaralandı
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı