Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te piyasaya sahte dolar sürmek isteyen şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te piyasaya sahte dolar sürmek isteyen şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

        Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para taşındığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında sahte 50 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        İkinci kez evleniyorlar
        İkinci kez evleniyorlar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u konuk edecek
        Gaziantep FK, yarın Trabzonspor'u konuk edecek
        Gaziantep'te tur midibüsü refüje çarptı: 20 yaralı
        Gaziantep'te tur midibüsü refüje çarptı: 20 yaralı
        Gaziantep'te bariyerlere çarpıp yanan TIR'ın şoförü yaralandı
        Gaziantep'te bariyerlere çarpıp yanan TIR'ın şoförü yaralandı
        Gaziantep'te tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
        Gaziantep'te tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
        Gaziantep'te yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Gaziantep'te yanan tırın sürücüsü yaralandı
        Depremlerde yıkımın yaşandığı İslahiye'de bir konteyner kent boşaltıldı
        Depremlerde yıkımın yaşandığı İslahiye'de bir konteyner kent boşaltıldı