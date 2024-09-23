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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:18
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bir araç durduruldu.

        Yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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