Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bir araç durduruldu.

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