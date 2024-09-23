Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan Artan (Dk. 87 Halil Dervişoğlu), Arda Kızıldağ, Viana, Saborit, Furkan Soyalp (Dk. 78 Maxim), Ndiaye, Sorescu, Kozlowski (Dk. 72 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 72 Kenan Kodro), Okereke (Dk. 87 M'Bakata)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 77 Barisic), Ozan Tufan, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Dragus), Cham, Nwakaeme (Dk. 76 Umut Bozok), Banza
Sarı kartlar: Dk. 33 Okay Yokuşlu, Dk. 46 Nwakaeme, Dk. 62 Malheiro, Dk. 90+2 Banza (Trabzonspor), Dk. 36 Furkan Soyalp, Dk. 65 Kozlowski, Dk. 69 Saborit, Dk. 83 Sorescu, Dk. 90+2 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)
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