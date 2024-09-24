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        GAÜN Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elboğa'dan sosyal medya uyarısı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülçin Elboğa, sosyal medya bağımlılığının kişi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:02
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        GAÜN Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elboğa'dan sosyal medya uyarısı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülçin Elboğa, sosyal medya bağımlılığının kişi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

        Elboğa, sosyal medya bağımlılığının kaygı, depresyon ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açtığını belirtti.

        Kişilerin sosyal medyaya ulaşamadığında kaygı ve depresyon gibi sonuçlara yol açtığını aktaran Elboğa, şunları kaydetti:

        "Tüm bağımlılık hastalıklarında amacımız oluşmadan önlemektir. Burada da hem aileye hem okula, birinci koruma dediğimiz, bağımlılık oluşmadan sürecin farkındalığıyla ilişkili çalışmalar yapmak ve kişilere sağlıklı teknolojiyi kullanmayı öğretmek en büyük önem arz ediyor. Tüm bunlara rağmen bir bağımlılık söz konusuysa, zaten incinebilir olan aile ilişkileri çok da hırpalamamak gerekiyor. Bağımlı kişiye yaralayıcı ifadeler kullanıldığı zaman sürece faydası olmuyor. Bu tür durumlarda bir profesyonelden yardım almakta fayda var."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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