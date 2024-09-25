GÜNCELLEME - Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.A, "rüşvet vermek" suçundan tutuklandı. Diğer 2 avukat ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukatlar Ö.A. ve B.Ş. ile kardeşi U.Ş’nin ifadesi alındı.

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