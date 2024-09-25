Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı

        Gaziantep'te terör dosyalarındaki usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:28 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te rüşvet iddiasıyla bir avukat tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te terör dosyalarındaki usulsüzlüğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 avukat tutuklandı, 2 avukat adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör dosyalarıyla yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, evrakta sahteciliğe ilişkin yaptığı suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sürüyor.

        Rüşvet karşılığında terör dosyalarında hakimin bilgisi dışında mühür basılarak sahte evrak hazırlanmasına yönelik katip M.C.K'nin 16 Eylül'de tutuklandığı soruşturma kapsamında, savcılıkça avukatlar Ö.A. ve B.Ş. ile kardeşi U.Ş’nin ifadesi alındı.

        Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ö.A, "rüşvet vermek" suçundan tutuklandı. Diğer 2 avukat ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Google, Microsoft'u şikayet etti: Rekabete aykırı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı
        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı
        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        İslahiye'de iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
        İşçinin üzerine vincin kopan bomu düştü; 1 ölü, 3 gözaltı
        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka...
        Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden muhabirlerin isimleri parka...
        İslahiye'de okul çevresi ve servis araçlarına denetim
        İslahiye'de okul çevresi ve servis araçlarına denetim