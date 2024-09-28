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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:03
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

        Ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor.

        Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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