İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gaziantep'te konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İsrail'in yaptığı her türlü katliamı, insanlık dışı uygulamaları hem şahsım hem partim adına ayrıca da bu memleketin, bu milletin bir ferdi olarak lanetliyorum." dedi.

Dervişoğlu, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.

İsrail'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüğünü iddia ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti: