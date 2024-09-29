Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kule vinç operatörü siparişi vinç yardımıyla alıyor

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde rezerv alan çalışmalarının yapıldığı alanda 40 metre yükseklikteki kule vincinde çalışan operatör, kafeye verdiği siparişi vinç yardımıyla alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kule vinç operatörü siparişi vinç yardımıyla alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde rezerv alan çalışmalarının yapıldığı alanda 40 metre yükseklikteki kule vincinde çalışan operatör, kafeye verdiği siparişi vinç yardımıyla alıyor.

        6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan İslahiye Belediyesi binasının kontrollü yıkımının gerçekleştirilmesinin ardından bölge rezerv alan ilan edildi. Bölgede konut ve ticari alanı kapsayan 8 bloklu inşaatın çalışmaları sürüyor.

        İnşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan Murat Kan, bölgede bulunan kafe işletmecisi Murat Tatbak'ı cep telefonuyla arayarak siparişlerini iletiyor.

        Verilen siparişi hazırlayan Tatbak, 40 metre yükseklikte çalışan vinç operatörünün gönderdiği zincirli halata siparişi bağlayarak gönderiyor.

        Tatbak, operatörün bulunduğu yerden inip çıkması zor olduğundan su ve benzeri siparişlerini bu şekilde gönderdiklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Reuters: Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Kayıp üniversite öğrencisi Rojin aranıyor: Cep telefonu ve kulaklığı bulundu
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Yoğun bakımlarında saldırı!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji'den Marmara uyarısı
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Bakan Şimşek'ten işletmeler için uyarı
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Pazar yeri kana bulanmıştı! İşte cinayetin sebebi
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye’deki 'yeni nesil mafya' hakkında neler biliniyor?
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        "Buruk'un şımarıklığı ve fantezisi..."
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Mourinho'nun Antalyaspor 11'i
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Sivrisinekler insanları nasıl tespit eder?
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Zamanda yolculuk
        Zamanda yolculuk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı

        Benzer Haberler

        Aynı sokakta 40 yıldır lezzet sunan ustanın emeği ahilik ödülüyle taçlandır...
        Aynı sokakta 40 yıldır lezzet sunan ustanın emeği ahilik ödülüyle taçlandır...
        Bağ evinde havuza düşen kız çocuğu boğuldu
        Bağ evinde havuza düşen kız çocuğu boğuldu
        Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı
        Gaziantep Basketbol, evinde ilk galibiyetini aldı
        Gaziantep'te, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde sonbahar yoğunluğu
        Gaziantep'te kuş çeşitliliğinde sonbahar yoğunluğu
        Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kayb...
        Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kayb...