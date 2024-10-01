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        GİBTÜ'de sanal gerçeklik laboratuvarı açıldı

        Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) sanal gerçeklik laboratuvarını öğrencilerin hizmetine açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:05
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        GİBTÜ'de sanal gerçeklik laboratuvarı açıldı
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        Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) sanal gerçeklik laboratuvarını öğrencilerin hizmetine açtı.

        Laboratuvarda, öğrencilere sanal ortamda gerçek dünya senaryolarını deneyimleyecekleri ortam oluşturuldu.

        Açılış töreninin ardından öğrencilere sanal gerçeklik gözlüğü tanıtılarak kullanımına ilişkin bilgi verildi.

        Programın sonunda akademisyenler ve öğrenciler sanal gerçeklik gözlüğünü denedi.

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