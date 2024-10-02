Gaziantep'in eylül ayı ihracatı 841 milyon 941 bin dolar oldu

Gaziantep'in ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşerek 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti.

Gaziantep Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6'ncı ili Gaziantep'in ocak-eylül döneminde ihracatı 7,3 milyar dolara ulaştı.

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in eylül ayı ihracatının 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.