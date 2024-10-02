Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'in eylül ayı ihracatı 841 milyon 941 bin dolar oldu

        Gaziantep'in ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşerek 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'in eylül ayı ihracatı 841 milyon 941 bin dolar oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşerek 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Gaziantep Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6'ncı ili Gaziantep'in ocak-eylül döneminde ihracatı 7,3 milyar dolara ulaştı.

        Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in eylül ayı ihracatının 841 milyon 941 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

        İhracatın eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düştüğünü aktaran Yıldırım, GTO üyelerinin sorunlarını hazırladıkları kapsamlı raporla ele aldıklarını, Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların dış talebi daha da azaltabileceğini kaydetti.

        Yıldırım, ihracatçıların artan maliyetler, finansmana erişim sorunları ve yatay seyreden döviz kurları gibi faktörler nedeniyle rekabet gücünün giderek azaldığını vurgulayarak, "İhracatçılarımızın, iş insanlarımızın elini güçlendirebilmek için atılması gereken adımlar belli. GTO olarak tüm çözüm önerilerimizi çalmadık kapı bırakmayarak karar vericilerimize aktardık. Gerekli önlemlerin en hızlı şekilde alınacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Döverek bayıltmış elektrikle öldürmüşlerdi! Vahşeti otopsi çözecek!
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        AK Parti Nizip İlçe Başkanlığında devir teslim töreni
        AK Parti Nizip İlçe Başkanlığında devir teslim töreni
        Nizip Kaymakamı Uğurlu'dan esnaf ziyareti
        Nizip Kaymakamı Uğurlu'dan esnaf ziyareti
        Gaziantep'te futbolseverlere bilet hediye edilecek
        Gaziantep'te futbolseverlere bilet hediye edilecek
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Tescilli Araban sarımsağında ekim başladı
        Tescilli Araban sarımsağında ekim başladı
        Sokakta uzun namlulu silahla poz verip, husumetlilerini tehdit eden 12 şüph...
        Sokakta uzun namlulu silahla poz verip, husumetlilerini tehdit eden 12 şüph...