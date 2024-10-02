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        Nizip Çayı'nda temizlik çalışması

        Nizip Belediyesi, Nizip Çayı'nın geçtiği bölgelerde genişletme ve temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:14
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        Nizip Çayı'nda temizlik çalışması
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        Nizip Belediyesi, Nizip Çayı’nın geçtiği bölgelerde genişletme ve temizlik çalışması başlattı.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan yaptığı açıklamada, çalışmaların ani yağışlarda taşkınların önlenmesi ve sel riskinin en aza indirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

        Çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Doğan, "Kızılcakent mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmayla bölgede mevsim şartlarından dolayı oluşabilecek sel riski önlenecek, çay akışı hızlandırılacak ve yosun ve birikintilerden dolayı oluşan kötü koku giderilecektir. Çalışmalarımızı plan ve program dahilinde Nizip Çayı'nın geçtiği diğer bölgelerde de sürdüreceğiz. Kısacası daha yaşanılabilir bir Nizip için durmayacağız. Çünkü durmak bize göre değil." dedi.

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