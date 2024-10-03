Gaziantep'te tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı
Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.
Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.
3. Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 Z 9487 plakalı tır, kavşakta kontrolden çıkarak Hasan G. idaresindeki 27 S 3870 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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