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        Gaziantepli öğrenciler Gaziantep FK'lı futbolcularla bir araya geldi

        Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısına katılan öğrenciler, Gaziantep FK'lı yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:19
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        Gaziantepli öğrenciler Gaziantep FK'lı futbolcularla bir araya geldi
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        Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısına katılan öğrenciler, Gaziantep FK'lı yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nin Black Box Salonu'nda gerçekleştirilen Çanakkale bilgilendirme toplantısına katılan öğrenciler, Gaziantep FK Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, proje kapsamında öğrencileri her gün 1 uçakla Gaziantep'ten Çanakkale'ye götürdüklerini belirtti.

        Bugün itibariyle Çanakkale'ye ziyarete götürülen öğrenci sayısının 212 bine ulaştığını ifade eden Tahmazoğlu, "Gaziantep FK, bugün bizimle birlikte. Onlar da öğrencileri pazar günü oynanacak maça davet etmeye gelmiş. Biz Şahinbey Belediyesi olarak her anlamda Gaziantep FK'yı destekliyoruz ve Beşiktaş karşılaşmasına gidecek 500 gencimize bilet hediye edeceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak şehrimizin takımını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Pazar günü yapılacak maça tüm Gazianteplileri davet eden Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz ise "Gaziantep Futbol Kulübü'ne verdiği destekten dolayı Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz. Pazar günü oynanacak maça tüm Gazianteplileri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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