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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 19:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 19:05
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        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş çalışmaları ve çift kale maç ile sona erdi.

        Antrenmana, tedavileri devam eden Godfrey Bitok ve Eren Erdoğan katılamadı.

        Güneydoğu temsilcisi, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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