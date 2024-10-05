Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

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