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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 00:38 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:39
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        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti
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        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) ziyaret etti.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının

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