Kadın eli değen köy okulu kolej görüntüsüne kavuştu

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te 17 yıllık öğretmen Havize Yatkın, geçen yıl müdür olarak atandığı kırsaldaki anaokulunda yaptığı çalışmalarda hem öğrencilerin hem de mahallelinin sevgisini kazandı.

Havize Yatkın, 5 yıl meslek lisesinde çocuk gelişimi öğretmenliği yaptıktan sonra çocuğuna bakıcı sıkıntısı çekti ve yan dal olarak okul öncesi öğretmenliği eğitimini tamamladı. 10 yıl anaokullarında görev aldıktan sonra 2 yıl bir okulda müdür yardımcılığı yapan Yatkın, geçen yıl sınava girerek müdürlüğe hak kazandı.

Bulduğu sponsorlar ve kendi yaptığı el işleriyle okulu yenileyen Yatkın, okulun içini ve bahçe duvarlarını rengarenk süsledi. Yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirebilmek için yaz aylarında dahi okulda zaman geçiren Havize öğretmen, renklendirmenin yanı sıra okula gösteriler için sahne kurdu, çocukların daha iyi eğitim imkanına kavuşması için eğitim metaryalleriyle donatarak okulu kolej havasına büründürdü.

Mahallenin kırsalda olması nedeniyle anneler çok fazla sosyalleşme imkanı bulamadığı için onlarla çeşitli etkinlikler düzenleyen Yakın, çocukların eğitim kalitesini artırabilmek için eğitime velileri de dahil etti.

Atandığı okulun kırsalda olmasına çok sevindiğini çünkü buradaki insanların şehre göre daha samimi ve candan olduklarını belirten Yatkın, şunları aktardı:

Havize Yatkın, AA muhabirine, bu okulda ilk müdürlük deneyimini yaşadığını ifade ederek, "Buraya ilk geldiğimde tamamen sıvasız evlerin arasında duvarları boş bir okul vardı. Kendimden bir şeyler katmak istedim, biraz renkli bir insanım. Okulun her tarafına dokundum, yeri geldi temizlik yaptım, hiç yadırgamadım." diye konuştu.

"Yeri geldi ben onların evine misafir oldum, beraber yemek yaptık, yeri geldi birlikte okulu temizledik. Atandığımdan beri müdür koltuğuna hiç oturmadım. Okulun her bölgesi elimden geçti, boya yapmadığım tek bir yeri kalmadı. Tek tek dolaplara kadar temizledim. Veliler de bundan memnun. Beni çok seviyorlar ben de onları aynı şekilde çok seviyorum. Ömrüm boyunca bu köyde kalabilirim. İyi ki devlet beni buraya atamış. İyi ki buradaki insanlardan biri oldum."

Okulu çocukların sevdiği yuvaya dönüştüren Yetkin, "Çocuklar televizyonda izledikleri masal kahramanlarını görünce severek gelmeye başladılar. Çocuklarla okulun bahçesine ağaçlar, fideler dikip sebzeler yetiştirdik. Zaman zaman velileri de kattık işe. Sadece velilere yönelik etkinlikler de yapıyoruz. Mesela haftanın bir günü örgü etkinliği yapıyoruz. Veli de çocuklar da mutlu geliyorlar. Ekibim de çok iyi, bu nedenle çok şanslı olduğumu hissediyorum. Bendeki şevki ve aşkı gördükleri için hepsinin okula ve bana olan bağımlılığı çok mutlu ediyor beni." ifadelerini kullandı.