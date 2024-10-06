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        Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında mücadele ettiklerini ancak son dakikada topun rakip için doğru yere düştüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:16 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:16
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        Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından
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        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında mücadele ettiklerini ancak son dakikada topun rakip için doğru yere düştüğünü söyledi.

        Giovanni Van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fiziksel anlamda zor haftalar yaşadıklarını belirtti.

        Zorlu süreçlerden öğrenecek şeylerinin olduğunu aktaran Bronckhorst, şöyle konuştu:

        "Büyük takım olduğunuz zamanlarda nerede oynarsanız oynayın, hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız. Bugün de bizim için zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik aslında ama son anda top rakip için doğru yere düştü."

        Gaziantep FK maçının kendileri açısından fiziksel olarak zor bir karşılaşma olduğunu anlatan Van Bronckhorst, "Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Van Bronckhorst, bir gazetecinin "Semih Kılıçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusunu, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." şeklinde yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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