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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:41
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        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nurdağı'nda "şok huzur güven uygulaması" gerçekleştirildi.

        Uygulamada, 217 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 8 fişek, 2 cep telefonu ve 16 bin 535 lira ele geçildi, E.G, K.D. ve A.Ö. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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