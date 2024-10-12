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        Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:07
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        Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'te polis ekipleri tarafından, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce silahlı suç örgütüne yönelik 31 adrese helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.

        Yapılan aramalarda, 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 319 fişek, 2 el telsizi ve 6 bıçak ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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