Gaziantep'te "Bilim Şenliği" düzenlenecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, bu yıl 16-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Astrofest Bilim Şenliği'ne ev sahipliği yapacak.

Gaziantep'te TÜBİTAK 4007 Destek Projesi kapsamında üç farklı organizasyon olarak planlan ve ikincisi gerçekleştirilecek olan şenlik, bilim severleri bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında, sergi alanları eğitimi, güneş gözlem etkinliği, sanal gerçeklik etkinliği, bilim tırı etkinlikleri, kozmik denemeler sergisi ve bilim filmleri gösterimi yer alacak.