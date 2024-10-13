Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Büyükpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğüne ait arasöz ve personel ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araç sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

        Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Harris'in ekibinden Trump'a sağlık raporu çağrısı
        Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vaciptir" yazılı dilekçe verdi
        Eski eşi mal paylaşımı davası açtı: Mahkemeye "Katli vaciptir" yazılı dilekçe verdi
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli yağış uyarısı
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'teki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        İslahiye'de emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 7 araç eklendi
        İslahiye'de emniyet ve jandarma teşkilatının filosuna 7 araç eklendi
        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü,17 gün sonra yaşamını yitirdi
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü,17 gün sonra yaşamını yitirdi
        İntihar eden baba ile öldürdüğü 4 çocuğu ve eşi toprağa verildi
        İntihar eden baba ile öldürdüğü 4 çocuğu ve eşi toprağa verildi
        Gaziantep'te intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri...
        Gaziantep'te intihar eden kişi ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğunun cenazeleri...