Gaziantep'te polise silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Apartmanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, şüphelilerden birinin polise ateş etmesi ve polisin de aynı şekilde karşılık verme anı görülüyor.

Polisin "teslim ol" çağrısına zanlılardan biri silahla ateş ederek karşılık verdi. Polis ekipleri de şüpheliye ateş etti.

Şehitkamil ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, önceki gün, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, apartmanda hırsızlık şüphelileri S.C (31) ve Y.E (26) ile karşılaştı.

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